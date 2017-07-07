"Шукала квітку папороті і писала альбом": ніч на Івана Купала Руслана провела на "вершині світу" (фото)

Відома захисниця карпатських лісів співачка Руслана зустріла світанок на Малому Горганському хребті, на висоті 1850 метрів над рівнем моря! Екстремальне сходження Лижичко здійснила разом з командою спортсменів, фіксуючи весь свій шлях в режимі онлайн.

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"Я на вершині світу! - поділилася відчуттями Руслана. - Ми піднімалися всю ніч, в пошуках квітки папороті. І знайшли її! Я записала на вершині фрагмент нового альбому, стоячи на рухомому камені. Це були незвичайні відчуття! Моя сцена вперше опинилася в горах".

Як пише fakty.ua, вже у суботу, 8 липня, Руслана продовжить свою акцію на захист давніх лісів Карпат, і пірне в гірське озеро Молодості, де на глибині 17 метрів темрява і по-зимовому низька температура води.