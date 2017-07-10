У Міносвіти пояснили, чим викликана більшість відмов у створенні електронних кабінетів вступників

За статистикою, наразі більшість відмов у створенні електронних кабінетів вступників – це помилки у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання та атестатах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки.

Читайте такожНовий законопроект про освіту: 12-річка в школі та 7% ВВП на наукуЗа даними ДП «Інфоресурс», станом на сьогодні, 10 липня, 101,910 тис. абітурієнтів зареєстрували кабінети в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) – це майже половина від тієї кількості вступників, яка очікується цього року.

«Перші дні реєстрації електронних кабінетів дозволили побачити як сильні, так і слабкі сторони нового програмного забезпечення ЄДЕБО. Система працює – справляється з обробкою великого обсягу даних, без проблем завантажуються додатки, програма перевіряє валідність інформації про вступника в різних джерел (атестат та сертифікат ЗНО, паспорт) тощо. Минулого тижня була виявлена системна похибка, пов`язана з некоректним внесенням даних до бази сертифікатів ЗНО в одному з регіонів. Наразі вона локалізована і кількість проблемних реєстрацій зведена до мінімального відсотку», – розповів директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Він зазначив, що деякі вступники мали труднощі зі створенням кабінетів, пов’язані як з неуважністю самих абітурієнтів – помилки під час внесення даних, реєстрація на пошти з доменами, що перебувають під санкціями, неправильне зазначення паролів, так і з певними проблемами у співставленні масивів даних сертифікатів ЗНО та атестатів в системі.

У МОН нагадали, що подання заяв через електронні кабінети буде відкрито 12 липня і триватиме до 18:00 26 липня. Реєструвати електронні кабінети можна до 18:00 25 липня.

Але в МОН рекомендують всім вступникам активізуватися та не зволікати з реєстрацією, бо за статистикою більшість відмов у створенні електронних кабінетів наразі – це помилки у сертифікатах ЗНО та атестатах.

Для їх виправлення вступнику необхідно звернутися до регіонального центру Українського центру оцінювання якості освіти або до обласних департаментів чи управлінь освіти.

Щоб виявити де саме помилка – у сертифікаті ЗНО чи в атестаті – вступнику потрібно звернутися до Адміністратора ЄДЕБО та надіслати всі реквізити цих документів на електронну пошту ez@inforesurs.gov.ua або зателефонувати до сервісу підтримки з питань реєстрації за номером (044) 239-86-18.