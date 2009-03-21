Ще один пам’ятник загиблим українцям поставлять у Польщі

У Польщі на території колишнього українського села Сагринь, що неподалік Грубешова, спалено польськими воєнізованими формуваннями у березні 1944 року, буде встановлено монумент на честь загиблих українців – мешканців цього села.

Про це УНІАН повідомив голова Конгресу українців Холмщини і Підляшшя Олександр БОРОВИК.

Передбачається, що 27 квітня 2009 у церемонії відкриття пам’ятника на місці спаленого поляками села Сагринь (неподалік українсько-польського кордону у Люблінському воєводстві) візьмуть участь президенти України та Польщі Віктор ЮЩЕНКО та Лєх КАЧИНСЬКИЙ, інші високопосадовці і політики, представники громадськості обох держав, української діаспори в Польщі та мешканці навколишніх населених пунктів.

Посилаючись на архівні джерела та спогади очевидців, О.БОРОВИК зазначив, що злочинну акцію проти місцевих українців 10 березня 1944 року провели представники військової польської організації «Батальйони хлопскє», які цього дня вбили понад 850 мешканців села, спаливши їхні хати разом з жертвами.

За неофіційними даними, усього на території нинішньої Польщі жертвами терору з боку польських загонів під час Другої світової війни стали кілька десятків тисяч українців.

В останні роки на українській і польській територіях відкрито кілька пам’ятників жертвам терору проти українців і поляків. Зокрема, пам’ятники полякам, вбитим німецькими загарбниками, урочисто відкрито у селі Павлівка Волинської області, на місці колишнього польського села Борщівка (Рівненська область) та нещодавно – на місці колишнього польського села Гута Пеняцька (Львівщина). На території Польщі вшановано пам’ять загиблих українців у селах Верховина (неподалік міста Холма Люблінського воєводства) та села Павлокома (неподалік Перемишля, Підкарпатське воєводство).