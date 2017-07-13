У МЗС просить українців не їхати найближчим часом у Єгипет і Індію

Міністерство закордонних справ України рекомендує найближчим часом утриматися від поїздок у Єгипет і Індію у зв'язку зі складною ситуацією з безпекою в країнах.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У зв'язку з прийняттям парламентом Арабської Республіки Єгипет 04.07.2017 року рішення про продовження строком на три місяці надзвичайного стану в країні, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути свої плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану, і, по можливості, утриматися без крайньої необхідності від поїздок в це держава, в т. ч. з туристичною метою", - йдеться в повідомленні.

Згадані попередження викликані суттєвою активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи ІДІЛ, які все частіше направляють терористичні акти проти мирних громадян з урахуванням їх релігійної приналежності.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави і неухильно слідувати порадам, які надає відомство:

- категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини річки Ніл;

- проявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни і дельти річки Ніл, туристичних місць в її долині, на узбережжі Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді і Затоки Сома), а також південній частині Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

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У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується проявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У разі необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідним або представникам туроператора.

Також рекомендують бути особливо обережними під час святкування в Єгипті релігійних (у т. ч. християнських) свят, і, по можливості, утриматися від відвідування релігійних святинь.

При попаданні в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю та здоров'ю, громадянам України слід невідкладно звертатися в Посольство України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657 електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Також, враховуючи загострення ситуації безпеки в штаті Західна Бенгалія Республіки Індія, в т. ч. в районі Дарджилінг, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок з туристичною метою в зазначений регіон країни до стабілізації ситуації.

У разі потрапляння В надзвичайні ситуації, загрозу життю і здоров'ю громадянам України рекомендується звертатися в Посольство України в Республіці Індія за номерами телефонів: +91-11-2614-60-41, +91-92-0550-71-57, адреса електронної пошти: emb_in@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

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