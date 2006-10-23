У Києві з`явиться площа імені Сергія Бондарчука

У Києві площу напроти кінотеатру «Жовтень» перейменують на честь Сергія Бондарчука - режисера і народного артиста СРСР. На площі встановлять меморіальну дошку артистові.

Таке рішення київської адміністрації озвучили на вечорі пам`яті кінохудожника, який влаштували до 50-ї річниці виходу фільму «Іван Франко». У ньому С. Бондарчук зіграв головну роль.

Найбільшу славу С. Бондарчуку приніс фільм «Війна і мир», за який актор і режисер у 1968 р. одержав премію «Оскар».

Обком з посиланням на РБК