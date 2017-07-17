Українські гастролери привітали з ювілеєм улюбленого співака Путіна, який потрапив до списків СБУ

Українські гастролери привітали відомого російського співака Григорія Лепса з ювілеєм.

Читайте також"Слов'янський базар": Україні пророкують перемогу, Лукашенко говорить про "зміцнення миру"

Співак Григорій Лепс, якому в 2015 році заборонили у в'їзді в Україну, відсвяткував ювілей - 55 років.

Ані Лорак опублікувала у своєму мікроблозі фото з Лепсом. "З Днем народження, дорогий і улюблений Гриша! Здоров'я, натхнення і творчості! Ціную нашу дружбу і завжди щаслива виступати на одній сцені. Нехай музика завжди звучить у серці!", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Лорак опублікувала фото з чоловіком, зроблене на святкуванні ювілею Лепса.

Також привітала в соцмережах співака і Світлана Лобода. Вона також зазначила, що їде вітати друга.

Привітав ювіляра і прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, який раніше заявляв, що Григорій Лепс є улюбленим співаком Володимира Путіна.