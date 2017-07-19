Російських гастролерів жорстоко "кинули" в окупованому Криму: артисти говорять про мільйонні гонорари

Організатори гастролей в окупованому РФ Криму "кинули" на гроші низку російських артистів, серед яких співак, заслужений артист Росії В'ячеслав Малежик і син народного артиста РФ Олега Газманова Родіон, який потрапив нещодавно в базу "Миротворця".

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Якийсь Юрій Бондарчук запрошував російських артистів в курортні міста, а після їх виступів, не заплатив жодної копійки, йдеться в сюжеті російського телеканалу НТВ.

Як зазначила дружина В'ячеслава Малежика, її чоловік відіграв три концерти, проте грошову винагороду отримав лише за перший. В результаті інциденту у співака різко погіршилося самопочуття, і він потрапив у лікарню з інсультом.

За словами жінки, організатори "кинули" їх на 1 млн рублів.

А синові пропутінського співака Олега Газманова Родіону організатор повідомив про те, що грошей за виступ не буде, вже тоді, коли зібрався повний зал глядачів. Однак молодий чоловік з честю прийняв цей удар і все ж заспівав для публіки.