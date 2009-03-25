Домовленості про ГТС - це дешевий кредит без політичних умов

В цілому домовленості, досягнуті в Брюсселі щодо модернізації української газотранспортної системи, безумовно, позитивні для України, оскільки є вкрай дешевим кредитом без якихось очевидних додаткових політичних умов.

Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН аналітик інвестиційної компанії Foyil Securities Ісмаїл САФАРАЛІЄВ.

Водночас, за його словами, питання практичного виділення заявлених 2,56 млрд. доларів залишається відкритими, оскільки Брюссельська декларація є тільки першим кроком у довгому процесі, який має закінчитися 2016 року. На думку аналітика, багато що залежатиме від готовності України дотримуватися представленого бізнес-плану, а також від виконання взятих на себе зобов`язань щодо реформ газової галузі, зокрема за наданням фінансової незалежності "Укртрансгазові".

З іншого боку, зазначає І.Сафаралієв, не може не непокоїти реакція Росії на підписаний документ, враховуючи, що вона практично залишилася в стороні від процесу. "Проте, ми чекаємо, що невдовзі і ЄС, і Україна все-таки залучать РФ як повноцінного учасника процесу, оскільки як постачальник газу Росія має реальні важелі впливу на успіх ініціативи", - зазначив аналітик. "Як бонус, необхідно підкреслити злагодженість, що давно не спостерігалася, в просуванні процесу з боку Президента і прем`єр-міністра", - додав він.