МВФ виділить Сербії 3 млрд. євро

Сербія досягла з Міжнародним валютним фондом угоди про виділення кредиту в розмірі 3 млрд. євро.

Про це повідомив сьогодні міністр економіки країни Младжан ДІНКИЧ, передає РІА «Новости».

«Угода, якої ми досягли з МВФ, є дуже важливою для Сербії, оскільки вона дозволить забезпечити стабільність нашої фінансової системи», - сказав М.ДІНКИЧ.

Раніше прем`єр-міністр Сербії Мірко ЦВЄТКОВИЧ заявляв, що країні, яка зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами через світову економічну кризу, необхідно від 1,2 до 1,5 млрд. євро для покриття бюджетного дефіциту в 2009 році, і вона розраховує отримати цю суму від міжнародних організацій і банків.