Сутички 9 травня у Дніпрі: затримано ще одного підозрюваного (фото)

Правоохоронці сьогодні, 18 липня, затримали ще одного учасника масових заворушень, що сталися 9 травня під час проведення святкових заходів у Дніпрі.

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, чоловіку інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.294 та ч.2 ст.296 КК України (масові заворушення та хуліганство).

Найближчім часом прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу.

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У ГПУ нагадали, що за результатами розслідування кримінального провадження за фактами подій, що мали місце 9 травня у Дніпрі, встановлено причетність до скоєння злочину 17 осіб, яким повідомлено про підозру.

Серед них - три організатори, координатор, два "касири" та одинадцять активних учасників масових заворушень (так званих "тітушок").

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.