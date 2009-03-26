Кредитпромбанк відмовився від рейтингів Fitch і Moody`s

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги Кредитпромбанку (Київ) і одночасно відкликало їх, повідомило агентство у четвер.

“Fitch більше не рейтингує даного емітента і не проводить по ньому аналіз. Довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) підтверджений на рівні CCC/прогноз “негативний” і відкликаний”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, національний довгостроковий рейтинг банку підтверджений на рівні “BB(ukr) ”/прогноз “негативний” і відкликаний.

Як повідомлялося, раніше міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service відкликало рейтинги Кредитпромбанку з ділових міркувань.

Як повідомляється на веб-сайті Кредитпромбанку, банк припинив взаємини з Moody`s і відмовився від рейтингів Fitch у зв`язку з відсутністю можливостей в українських компаній активного залучення фондування на міжнародних ринках капіталу в найближчій перспективі, а також запланованим зниженням операційних витрат.

“Така співпраця може бути відновлена в майбутньому за умови позитивних змін ринкового середовища”, — наголошується в повідомленні банку.

ВАТ “Кредитпромбанк” засноване в 1997 році. Його найбільшими акціонерами на 1 січня 2009 року були Fintest Holding Limited (38,5837%), Homertron Trading Limited (34,0038%), Папунідіс Константінос (6,6929%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2009 року за розміром загальних активів (14,534 млрд грн) Кредитпромбанк займав 19-е місце серед 182 банків.

Його чистий прибуток у 2008 році склав 31,49 млн. грн, що на 26,6% більше, ніж у 2007 році.

SVdevelopment