У Києві хлопець поліз на 22-й поверх фотографувати світанок і застряг на чужому балконі (фото)

Сьогодні біля четвертої години ранку оперативний черговий КАРС "Київська служба порятунку" отримав повідомлення від поліції, про молодого чоловіка, який не в змозі самостійно вибратися з чужого балкону, повідомляє спільнота Киев Оперативный в соцмережі.

На чужий балкон він заліз, щоб сфотографувати світанок. Власників квартири не було вдома, тож хлопцеві ніхто допомогти не міг.

Рятувальникам що прибули на місце події за адресою вул. Чаадаєва, 2-В, довелося за допомогою висотного спорядження спуститися на балкон 22 поверху, одягти на хлопця страхувальний засіб та витягти на дах будинку, де його передали до рук поліції.