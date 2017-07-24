У Києві хлопець поліз на 22-й поверх фотографувати світанок і застряг на чужому балконі (фото)
12:02, 24 липня 2017Суспільство
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Самостійно покинути чужий балкон молодий чоловік не зміг. Як саме він потрапив на таку висоту не повідомляється.
Хлопцеві прийшла ідея сфотографувати світанок з чужого балкону \ Киев Оперативный
Сьогодні біля четвертої години ранку оперативний черговий КАРС "Київська служба порятунку" отримав повідомлення від поліції, про молодого чоловіка, який не в змозі самостійно вибратися з чужого балкону, повідомляє спільнота Киев Оперативный в соцмережі.
На чужий балкон він заліз, щоб сфотографувати світанок. Власників квартири не було вдома, тож хлопцеві ніхто допомогти не міг.
Рятувальникам що прибули на місце події за адресою вул. Чаадаєва, 2-В, довелося за допомогою висотного спорядження спуститися на балкон 22 поверху, одягти на хлопця страхувальний засіб та витягти на дах будинку, де його передали до рук поліції.
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