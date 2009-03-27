Світові ціни на нафту зросли
00:34, 27 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 26 березня на провідних нафтових біржах зросли, компенсувавши зниження 25 березня.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,46 (+1,71; 25-го -1,75) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 54,34 (+1,57; 25-го -1,21) дол./бар.
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