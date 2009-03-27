Міжбанківський долар стартував з рівня 8,26/8,34 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2670/8,3450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2455/0,2495.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11.2013/11.3130. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3578/80 (четвер - 1,3569/71).

Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH з котируваннями 7,7000/7,9000.