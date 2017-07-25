Діти-переселенці побували в міні-планетарії за зразком NASA

Команда проекту ЛакіБукс привезла дітям зі школи-інтернату для переселенців міні-планетарій, роздала україномовний наук-поп і розповіла про космос.

Вихованцям школи-інтернату «Смарагдове місто» (Святогірськ, Донецька область) - переселенцям з інтернатів окупованого Донбасу - показали зоряне небо і розповіли про те, як називаються і де знаходяться сузір'я. У власноруч створеному планетарії з підлітками спілкувалася Тетяна Ковальчук-Скороход, член експертної ради ЛакіБукс, науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАНУ, фахівець з іоносферних досліджень.

«Думаю, що сьогодні діти зголодніли за тим, щоб їх не «фарширували» купою знань, а майстрували з ними, розкриваючи в процесі всю фізику. Чи не приховували, що і як працює, і не робили з цього якусь магію. Що стосується планетарію, схожий я побачила на Youtube від NASA Education. Вони створили велику поліетиленову чорну подушку, на яку зсередини діти наносили малюнки сузірь, роблячи в них відповідні отвори. Це дало ідею нанести сузір'я заздалегідь, а потім ще й поєднати їх лініями люмінесцентною фарбою. Так серед усього багатства зірок за допомогою спеціального УФ-ліхтаря можна побачити загальний малюнок. Якщо є бажання і зайвих півтори тисячі гривень, то з докладними вказівками можна змайструвати такий же планетарій за тиждень-два», - пояснила Тетяна Ковальчук-Скороход.

Крім лекції в планетарії для дітей провели пізнавальну вікторину з призами. Про космос розповідала і вручала маленьким слухачам книжкові призи ще один член експертної ради ЛакіБукс, реформатор дитячих громадських бібліотек в Києві Вероніка Селега.

«Книги проекту ЛакіБукс поки в роботі, тому ми привезли в шкільну бібліотеку кращі зразки україномовної науково-популярної літератури. Любов до читання, як і будь-яка інша звичка, формується під впливом середовища. На моє переконання, це і є відповідь на питання, як популяризувати наук-поп», - вважає Вероніка Селега.

Заступник директора центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» Володимир Романюк розповів, що третина випускників інтернату вступає до вишів, в тому числі на природничі спеціальності, тому науково-популярна література завжди дуже потрібна. Притому діти все краще володіють українською. Одна з випускниць, Христина Бехер зі Сніжного, склала ЗНО з української на 194 бали і планує вступати до Києво-Могилянської академії. Тому діти все більше цікавляться нонфікшеном українською мовою, але поки таких книг дуже мало.

Благодійний проект ЛакіБукс було засновано БФ «Я майбутнє України» та IT-компанією Lucky Labs для видання і поширення україномовних науково-популярних книг на Сході України. Засновники проекту називають це «інтелектуальної українізацією». До експертної ради організації входять вчені, видавці, фахівці по роботі з дітьми. Нещодавно ЛакіБукс повідомляв, що нова книга проекту, вперше перекладена на українську мову дитяча біографія Ніколи Тесли італійського автора Луки Новеллі, вийде вже у вересні цього року.