Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за ціною 8,19 грн., що на 0,4% дешевше, аніж учора, і пропонують за ціною 8,32 грн., що дешевше на 0,3%. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 8,15-8,24 грн., щодо продажу – 8,27-8,40 грн.

Сьогодні українські банки найчастіше купують євро за ціною 10,94 грн., що дешевше на 0,2%, аніж 26 березня, і пропонують за ціною 11,34 грн. – курс майже не змінився. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,80-11,07 грн. Пропозиції банків з продажу євро коливаються в межах 11,22-12,00 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні становив 0,2258 грн. (курс підвищився на 0,8%, порівняно з 26 березня), продажу – 0,2559 грн. (на 0,7% дорожче). Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,237 грн., з продажу – 0,24-0,283 грн.

Столичні банки купують долари в середньому за ціною 8,19, продають по 8,30 грн. (курс трохи знизився порівняно з 26 березня). Середній курс купівлі/продажу євро в київських банках також трохи знизився – до 10,94/11,32 грн. Курс купівлі російського рубля в середньому в банках становить 0,2251 грн., продажу – 0,2598 грн. (порівняно з 26 березня зафіксовано невелике зростання курсу).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,40 грн., євро – 11,00/11,40 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,90/11,55 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,17/8,27 грн., євро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,233/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні становить 7,70, до євро – 10,47739, до російського рубля – 0,23008.