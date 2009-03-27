Нацбанк проведе спецаукціон у День дурня

Національний банк України оголосив про проведення в середу, 1 квітня, і п`ятницю, 3 квітня, спеціальних аукціонів для підтримки позичальників - фізичних осіб і малого бізнесу, на якому реалізовуватимуться долари.

Про це говориться в листі НБУ (№13-421/1928-4609 від 27 березня ц.р), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Мінімальна сума заявки - 50 тис. дол. При цьому невикористану за призначенням валюту в сумі більш як 1 тис. дол. комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. може бути використано банком на інші цілі.

Також зазначається, що банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами. Загальна сума купівлі іноземної валюти, включаючи суму для довгострокового погашення за однією угодою, не може перевищувати 50 тис. дол.

«Національний банк України попереджає, що до участі в аукціонах не будуть допущені банки, які не внесли грошове забезпечення (грошове забезпечення перераховується на рахунок НБУ до 18.00 31 березня і 2 квітня 2009 року) в національній валюті і не подали заявки у встановлені терміни (до 10.00 за київським часом в день проведення інтервенції)», - наголошується в листі НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого НБУ почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників - фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми покупки на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.