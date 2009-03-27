Газпром почне узгодження закупівель азербайджанського газу

"Газпром" і Азербайджан домовилися розпочати переговори щодо погодження умов постачань азербайджанського газу з січня 2010 року йдеться в повідомленні ВАТ.

У п`ятницю в Москві відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера і президента Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки Ровнага Абдуллаєва. Сторони підтвердили зацікавленість у розвитку взаємовигідного стратегічного партнерства і підписали меморандум про взаєморозуміння.

"Відповідно до меморандуму, досягнуто домовленості розпочати переговори щодо погодження умов купівлі-продажу азербайджанського газу з початком постачання з січня 2010 року на умовах DAF кордон Азербайджан-Росія. Також будуть опрацьовані варіанти і економічна доцільність здійснення обмінних операцій з природним газом", - йдеться в повідомленні.