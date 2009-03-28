Медико-демографічна ситуація в Україні залишається складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК на підсумковій колегії МОЗ.

За його словами, хоча рівень народжуваності зріс, залишаються високими показники смертності.

“Смертність населення в Україні становила 16,4 випадків на тисячу осіб, що повторюють показники рівня 2007 року. Найвища смертність у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Донецькій, Луганській областях. Від’ємний природний приріст спостерігався в усіх областях України, за винятком Закарпатської, Рівненської областей та Києва, де він мав позитивну динаміку”, - сказав З.МИТНИК.

Він також зауважив, що причини смертності лишилися традиційними – лідирують хвороби системи кровообігу (63,7% серед усіх причин смертності), на другому місці - смерть через новоутворення (12%) і зовнішні причини смерті (8%), показник яких знизився на 6%.

Зупинившись на проблемах материнської та малюкової смертності, заступник міністра наголосив, що вони є вагомим показником здорового суспільства.

“У 2008 році зареєстровано 76 випадків материнської смертності. Основними причинами материнських втрат лишаються екстрагенітальні хвороби, кровотечі, акушерські емболії”, - сказав З.МИТНИК.

Він зазначив, що найвищий рівень материнської смертності в АР Крим, Київській Кіровоградській областях, і утримується він вже протягом п’яти років, водночас не зареєстровано випадків материнських втрат протягом останніх п’яти років у Севастополі.

Щодо статистики мертвонародженості та малюкової смертності, то заступник міністра наголосив, що у 2008 році порівняно з 2007 зафіксовано зниження показників.

“Основними причинами малюкової смертності є перинатальні причини - 49,9%, вроджені вади - 31,5%, а також хвороби органів дихання та інфекційні хвороби”, - повідомив З.МИТНИК.