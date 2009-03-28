Український ювелірний дім підписав контракт з Лоренцо де Медичі

Ювелірний дім «Лобортас і Карпова» (Україна) підписав контракт про співпрацю з принцем-наступником Лоренцо де МЕДИЧІ (Італія). Контракт під час прес-конференції в УНІАН підписали принц-наступник Лоренцо де МЕДИЧІ, співзасновник і глава ювелірного дому "Лобортас і Карпова" Ігор ЛОБОРТАС, співзасновник і творчий директор ювелірного дому "Лобортас і Карпова" Ірина КАРПОВА.

У рамках співпраці частина доходів від спільних продажів ювелірних виробів піде на добродійність.

«Заплановано кілька ліній, одна з них – це колекція коштовностей, яка проводить лінію традиції і новації – від Ренесансу до нового Ренесансу. І друга, вже більш конкретна робота, яку вже почали проводити і яку планується представити в рамках Канського фестивалю, де зірки світу виступають проти СНІДу. Всі кошти від продажу йдуть на підтримку лабораторій, що виробляють ліки проти СНІДу», – сказала І.КАРПОВА.

«Мій бренд «Медичі» – це єдиний ювелірний бренд у світі, доходи від якого йдуть на філантропічні цілі, на доброчинність. Медичі в епоху Ренесансу допомагали Галілео Галілею, Челліні, Мікеланджело. Так само зараз бренд допомагатиме коштами у боротьбі з раком, дослідженнях ДНК тощо. Для цього я поставив завдання знайти компанію, яка б виробляла коштовності такої самої якості, як за часів Ренесансу, і знайшов її в Україні», – зазначив Л. де МЕДИЧІ.

За його словами, ювелірні прикраси, вироблені в рамках співпраці, продаватимуться в першу чергу в США, а також у Росії і в деяких азіатських країнах.