У Гурзуфі в житловому будинку спалахнув газ
11:59, 28 березня 2009Суспільство
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Інформація МНС
У Криму, в селищі Гурзуф, на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку, в квартирі стався спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті постраждала одна людина, яка в стані середнього ступеня важкості госпіталізована до Лівадійської лікарні. Несучі конструкції будинку не пошкоджені. Попередня причина спалаху - порушення правил експлуатації газового обладнання. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в АР Крим.
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