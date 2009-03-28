У Гурзуфі в житловому будинку спалахнув газ

У Криму, в селищі Гурзуф, на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку, в квартирі стався спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті постраждала одна людина, яка в стані середнього ступеня важкості госпіталізована до Лівадійської лікарні. Несучі конструкції будинку не пошкоджені. Попередня причина спалаху - порушення правил експлуатації газового обладнання. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України в АР Крим.