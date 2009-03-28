Заступник командира військової частини привіз до Києва цілий арсенал

Вчора увечері в центрі Києва, біля одного з підземних гаражів, при розвантаженні зброї з автомобіля «Міцубіші» було затримано заступника командира однієї з військових частин, начальника складів в/ч та директора підприємства з переробки зброї.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, співробітники столичного УБОЗу вилучили: дві гвинтівки СВД, два РПК з пристроями нічного бачення, шість АКСУ, два АК-74, два пістолети-кулемети МП-40, дванадцять пістолетів системи «наган», п’ять пістолетів ТТ, одну гранату РГД-5, близько шести тисяч набоїв, оптичні приціли, магазини до автоматів та деталі до різних видів стрілецької зброї.

Як зазначили у ЦГЗ, наразі київська міліція спільно з СБУ проводить розшукові заходи щодо інших членів організованого злочинного угруповання.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.