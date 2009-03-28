Нові тарифи на вантажні перевезення залізницями Вінський обіцяє з 1 травня

Збірник тарифів на перевезення вантажів залізницями пройшов узгодження й буде введений з 1 травня.

Про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, тарифний збірник пройшов усі узгодження й зараз проходить процедуру реєстрації в Мін’юсті. «Думаю, з 1 травня введемо його в дію», - зазначив міністр.