Нові тарифи на вантажні перевезення залізницями Вінський обіцяє з 1 травня

15:28, 28 березня 2009
Суспільство
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Збірник тарифів пройшов узгодження

Збірник тарифів на перевезення вантажів залізницями пройшов узгодження й буде введений з 1 травня.

Про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, тарифний збірник пройшов усі узгодження й зараз проходить процедуру реєстрації в Мін’юсті. «Думаю, з 1 травня введемо його в дію», - зазначив міністр.

 

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