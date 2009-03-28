Нові тарифи на вантажні перевезення залізницями Вінський обіцяє з 1 травня
15:28, 28 березня 2009Суспільство
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Збірник тарифів пройшов узгодження
Збірник тарифів на перевезення вантажів залізницями пройшов узгодження й буде введений з 1 травня.
Про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.
За його словами, тарифний збірник пройшов усі узгодження й зараз проходить процедуру реєстрації в Мін’юсті. «Думаю, з 1 травня введемо його в дію», - зазначив міністр.
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