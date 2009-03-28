Терьохін лякає ВР вигідною контрабандою сигарет

Різке збільшення тютюнового акцизу зробить вигідною контрабанду сигарет з Росії, а тим паче з Молдови, переконаний депутат від Блоку Юлії Тимошенко, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН.

Про це повідомляє тижневик “Дзеркало тижня” .

На його думку, ухвалений минулого тижня депутатами законопроект №4202, який передбачає різке збільшення тютюнового акцизу - одразу в 2,5–3 рази, призведе до того, що ціни на тютюнові вироби в Україні будуть більш як у 20 разів вищі, ніж у Молдові, і приблизно втричі вищі, ніж у Росії.

Підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби, за словами депутата, мало відбуватися виважено і поступово.

«З 1 лютого цього року набув чинності закон про підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби, але з трирічним перехідним періодом. Там також прописано правила річної індексації. Мені важко сказати, чому з’явився законопроект №4202 і чому він потрапив у бюджетний комітет, а не в комітет з питань податкової та митної політики», - наголосив депутат у коментарі для «Дзеркала тижня».

Ймовірні наслідки реалізації зазначеного законопроекту для «ДТ» прокоментувала також генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Валентина ХОМЕНКО. За її словами, різке збільшення тютюнового акцизу призведе до нелегального виробництва тютюнових виробів в Україні і аж ніяк не скоротить споживання тютюнових виробів.

«До того ж істотне скорочення обсягів виробництва тютюнових виробів матиме наслідком зменшення надходжень до бюджету від податку на додану вартість, податку на прибуток та інших податків. Положення законопроекту спрямовані скоріше на підтримку економічних інтересів Російської Федерації та Молдови», - відзначила вона.

На думку екс-міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА, кардинально збільшувати акцизи можна лише за умови, що вони будуть скоординовані з Росією, Молдовою та іншими суміжними країнами.

«Ми вже мали ситуацію, коли схід України був завалений сигаретами з російською акцизною маркою. Ми палили й платили акциз у бюджет іншої країни. Якщо велика різниця в ціні, то способів перекрити канали контрабанди немає. Поступове підняття акцизу — це правильне і допустиме рішення, але не можна переходити межу», - підкреслив В.ПИНЗЕНИК у коментарі тижневику.

На думку екс-міністра фінансів України, голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Миколи АЗАРОВА, підвищення акцизів під час економічної кризи - найгірша економічна політика.

«Внаслідок цього матимемо не додаткові надходження до дохідної частини держбюджету, а навпаки - її втрати. Це також призведе до тінізації цілих секторів національної економіки», - переконаний він.