Нафтогаз не дасть себе реструктуризувати?

В Україні може незабаром розпочатися масштабний конфлікт між прихильниками й противниками непрозорих схем на газовому ринку.

Про це попереджає дехто з незалежних експертів. Привід для такого припущення надала заява заступника голови правління «Нафтогазу України» Ігоря Діденка про недоцільність реструктуризації компанії, зокрема виділення «Укртрансгазу» в окрему структуру. Саме такого відокремлення вимагає підписана в Брюсселі минулого тижня декларація щодо міжнародних інвестицій в українську газотранспортну систему.

Виділення "Укртрансгазу" в самостійну компанію давно вимагають європейські інвестори, нагадує директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Утім, створений за часів президента Кучми «Нафтогаз України», на думку експерта, залишається фортецею непрозорих оборудок: "Це не те місце, де передусім заробляються гроші для державного бюджету. Там розміщений бізнес тих, кого призначають в НАК «Нафтогаз». Ці призначення мають на меті зав‘язати фінансові потоки на конкретні політичні групи чи якісь кланові угрупування».

Структура та фінансова модель «Нафтогазу України» довела свою неспроможність, зазначив Гончар. Він упевнений, що в разі надання самостійності Укртрансгазу, йому б вистачило власних прибутків для модернізації газтранзитної системи, без залучення іноземних інвесторів .

Німецька хвиля