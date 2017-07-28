У Харкові відкрили територіальне управління НАБУ

У Харкові сьогодні відкрили територіальне управління Національного антикорупційного бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь директор НАБУ Артем Ситник, керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, голова Харківської ОДА Юлія Світлична і керівник харківського теруправління НАБУ Юрій Кравченко.

Ситник під час брифінгу зазначив, що до Харківського теруправління, яке обслуговуватиме 6 регіонів (Харківська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська та Донецька області) складатиметься з 24 працівників. На цей час воно сформоване на 80%: призначені директор, заступник директора, 5 працівників, які будуть забезпечувати роботу з громадськістю та ЗМІ, 8 детективів. Крім того, на етапі призначення ще 6 детективів.

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За словами керівника НАБУ, Харківське теруправління не має всіх підрозділів для проведення автономних розслідувань. Зокрема, відсутні управління спеціальних операцій та оперативно-технічне управління. Однак харківські детективи, у разі необхідності, матимуть можливість звернутися до київського апарату НАБУ для залучення відсутніх управлінь.

«Ми розраховуємо, що одразу після відкриття цього управління піде комунікація з місцевим активом, ми відразу будемо отримувати інформацію, де та які основні проблеми є в Харкові», - сказав Ситник.

За його словами, головне завдання теруправління — комунікація з владою, громадськістю та ЗМІ, а також забезпечення оперативних позицій НАБУ у східних регіонах. Ситник додав, що аналогічне теруправління НАБУ в Одесі буде відкрито у наступну п’ятницю, 4 серпня.

У свою чергу присутня під час брифінгу голова Харківської ОДА Юлія Світлична зауважила, що відкриття теруправління в Харкові засвідчує неабияку довіру до регіону.

За її словами, факт того, що директор теруправління був обраний не з першого разу, говорить про якість підходу до формування кадрів. Світлична наголосила, що з боку Харківської ОДА теруправління НАБУ отримуватиме всю необхідну інформацію та підтримку.