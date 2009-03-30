Комунальники Києва не мають наміру відповідати за затоплені машини

Представники комунальних служб Києва не нестимуть відповідальність за пошкоджені внаслідок прориву труби на Троєщині автомобілі.

Про це йдеться в коментарі начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО у зв’язку з проривом водопровідної труби, що стався сьогодні вночі біля автостоянки за адресою Бальзака, 64, внаслідок чого десятки машин були залиті водою.

“Ця автостоянка в охоронній зоні “Київводоканалу”, де заборонено будь-які споруди, навіть тимчасові. Стоянка незаконна. Рік назад, перед Різдвом там була аналогічна аварія, і всіх попередили”, - підкреслив В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, ні КП “Київводоканал”, ні будь-які інші комунальні служби міста не мають в даному випадку нести відповідальність за пошкоджені автомобілі.

“Київводоканал не буде нести відповідальності. Цей майданчик ніхто не погоджував”, - сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

На запитання, до кого ж тоді пред’являтимуть претензії водії, які заявляють, що вже підготували судові позови, він відповів: “Не знаю. Вони (водії – УНІАН) напевно знають, раз про це кажуть. Можливо, районна влада приймала якесь рішення, тоді вона буде відповідати. Але я ніяких документів не бачив”.

За інформацією В.ПШЕНИЧНОГО, внаслідок пориву труби пошкоджено близько 30 автомобілів.

“Туди виїжджав начальник районного управління, він мені доповів. Я там ситуацію знаю. Там йде восьмисотка. Минулого року її порвало і цього року... У нас ці аварії відбуваються о 4-5 годині ранку, коли розбору води немає, а тиск води максимальний – десь близько 5 атмосфер”, - сказав начальник управління.

За його словами, загалом, прориви труб і зсуви грунтів стаються в Києві все частіше, але для запобігання цьому треба робити планові перекладання мереж.

“Мережі вже вслугували своє, вони замортизовані. Але ви ж знаєте, яка ситуація на сьогодні в країні”, - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, вчора вночі біля автостоянки за адресою Бальзака, 64, лопнула водопровідна труба, внаслідок чого за декілька хвилин під водою опинилися десятки дорогих іномарок.

24 березня на вулиці Симиренка у Святошинськом районі столиці, у величезну яму повалився автомобіль. Яма утворилася через прорив водопроводу.

Тижнем раніше на Великій Окружній прорвало каналізаційний стік, а на вулиці Гетьмана на автомагістралі утворилася 10-метрова яма.