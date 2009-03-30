МЗС попросить працівників посольств не їздити у відпустки додому

Міністерство закордонних справ України вимагає від закордонних дипломатичних установ скоротити видатки на зв’язок, транспорт та соціальну сферу.

Про це йдеться у наказі МЗС №56 від 25 березня 2009 року, текст якого має УНІАН.

Цим документом за підписом тимчасово виконуючого обов’язки міністра Івана ГНАТИШИНА, зокрема, затверджено План заходів з мінімізації витрат та економії бюджетних коштів у 2009 році.

Планом передбачається рекомендувати співробітникам закордонних дипломатичних установ у 2009 році проводити відпустки за кордоном, але не в Україні з метою економії коштів за статтею “Видатки на відрядження”. Особисті речі співробітників дипломатичних установ при здійсненні ротації пропонується перевозити економнішим шляхом. При цьому для співробітників, які працюють в Молдові, Білорусі, Росії та країнах ЄС, пропонується використовувати для цих цілей автомобільний транспорт дипустанов. Для співробітників, які повертаються до України авіатранспортом передбачається оплата багажу лише у випадку, якщо його вартість не перевищує 5 дол. США за 1 кг. В іншому випадку пропонується розглядати можливість відправки багажу вантажним авіатранспортом.

Планом також передбачено, що після завершення довготермінового відрядження співробітника посольства невикористану відпустку надавати йому повністю без виплати компенсацій.

Крім того, посольствам та консульствам пропонується здійснити моніторинг орендної плати за квартири та резиденції співробітників з метою пошуку економнішого житла.

Співробітникам посольств та консульств в 2009 році рекомендується відмовитися від використання звичайних та мобільних телефонів та перейти на користування “Скайпом” (комп’ютерна програма, що дає можливість здійснювати телефонні дзвінки через Інтернет – УНІАН). Планом також передбачено відмовитися від укладення контрактів на медичне страхування співробітників посольств та консульств та членів їхніх сімей зі страховими компаніями за бюджетні кошти. При цьому МЗС готовий оплачувати лише надану невідкладну медичну допомогу.

Крім того, план передбачає здійснення страхування орендованої нерухомості лише у випадку, якщо це вимагається укладеними контрактами та лише за мінімальними опціями. Документом пропонується надати пропозиції щодо доцільності охорони адміністративних приміщень охоронними фірмами та фізичними особами, погодити з відповідними міністерствами та відомствами збільшення вакантних посад в посольствах та консульствах.

Планом також забороняється в 2009 році укладати трудові угоди для виконання функцій та обов’язків касирів, зобов’язавши виконувати ці функції спеціалістів з фінансових питань.

Згідно з преамбулою, наказ підписано з метою “сприяння стабільному функціонуванню закордонних дипломатичних установ України в 2009 році в умовах обмежених фінансових ресурсів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ повідомив про створення в МЗС робочої групи з аналізу фінансової ситуації в міністерстві.

При цьому В.КИРИЛИЧ зазначив, що про скорочення кількості посольств України не йдеться. Він звернув у вагу на певні складнощі з фінансуванням дипломатичних установ через коливання валютного курсу, однак додав, що ситуація з фінансуванням дипломатичних установ нормалізується.