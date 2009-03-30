Вихід Тігіпка зі складу акціонерів СК "ТАС" мав технічний характер

Сергій ТІГІПКО залишається кінцевим бенефіціаром страхової компанії «ТАС». Про це йдеться в повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Коментуючи інформацію, оприлюднену Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, про продаж ТзОВ «Інвест-Сіті» 10,0513% акцій страхової компанії, що належали С.ТІГІПКУ, в СК «ТАС» зазначили: «Ця операція була здійснена з метою консолідації активів у рамках інвестиційно-фінансової групи «ТАС» і є послідовним кроком на шляху удосконалення структури управління групою. Операція мала виключно технічний характер і не вплинула на структуру власності групи, кінцевим бенефіціаром СК «ТАС» і всієї інвестиційно-фінансової групи «ТАС» залишається С.ТІГІПКО».

Також компанія повідомляє, що впродовж 2009 року має намір провести низку таких заходів. Остаточну структуризацію активів групи планується завершити до кінця 2009 року.