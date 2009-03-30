Голова Донецької облради: не можна з Києва ділити країну

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що для проведення другого етапу конституційної реформи в Україні потрібно ліквідувати районні адміністрації й на районному рівні передати владу райрадам.

Про це сказано у заяві А.БЛИЗНЮКА, розповсюдженій прес-службою Донецької облради.

За його словами, не «можна з Києва ділити країну, намагатися проводити адміністративну і територіальну реформи і розповідати, де і які кордони повинні проходити».

Для здійснення конституційної реформи треба ухвалити закони «Про асоціації», «Про розвиток місцевого самоврядування», переконаний голова облради.

«Потрібно ліквідувати районні адміністрації і на районному рівні передати владу місцевому самоврядуванню - районним радам, - пояснив А.БЛИЗНЮК. - А на обласному рівні визначити функції обладміністрацій в частині контролю за місцевим самоврядуванням».