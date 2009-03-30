Депутат БЮТ пропонує визнавати фізосіб банкрутами

Народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Валерій ПИСАРЕНКО виніс на розгляд Верховної Ради України законопроект, яким пропонується дозволити визнавати фізичних осіб банкрутами у зв`язку з їх неплатоспроможністю.

Відповідний законопроект (№4273 від 27 березня 2009 р.) зареєстрований і розміщений на офіційному сайті парламенту.

Відповідно до законопроекту, справу про банкрутство фізособи порушує господарський суд, якщо вимоги кредитора до боржника в сукупності перевищують вартість його майна або якщо вимоги до боржника становлять не менше 150 мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені боржником впродовж трьох місяців після встановленого для їх погашення терміну.

«Якщо заява про порушення справи про банкрутство фізособи подається боржником, він зобов`язаний обгрунтувати в заяві неможливість виконання грошових вимог кредиторів у повному обсязі», – сказано в проекті закону.

У той же час боржник може одночасно запропонувати план погашення боргу.

Якщо таку заяву подає кредитор, боржник має право протягом місяця з дня прийняття заяви подати до господарського суду план погашення боргу.

Протягом місяця з дня прийняття заяви про банкрутство боржник зобов`язаний надати перелік і повний опис своїх майнових активів.

Проектом закону передбачено, що насамперед задовольняються вимоги громадян, перед якими фізособа несе відповідальність за спричинення шкоди життю і здоров`ю шляхом капіталізації відповідних періодичних платежів, а також вимоги щодо стягнення аліментів; у другу чергу задовольняються інші вимоги особистого характеру; у третю чергу – вимоги кредиторів за зобов`язаннями, забезпечені заставою майна фізособи; у четверту – вимоги щодо сплати податків і зборів; у п`яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами.

Згідно із законопроектом, протягом п`яти років після визнання фізособи банкрутом вона не може бути зареєстрована фізособою-підприємцем, стати засновником юридичної особи (за винятком набуття права по спадку), входити до складу колегіального органу юридичної особи, придбавати майно чи одержувати кошти в кредит, надавати поруку, передавати майно в заставу.