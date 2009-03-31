Світові ціни на нафту різко знизилися
00:57, 31 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 30 березня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 47,99 (-3,99) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,41 (-3,97) дол./бар.
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