Ліквідоване підпільне виробництва дизпалива

У Кривому Розі податкові міліціонери виявили цех, де незаконно вироблялось дизельне паливо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Організував підпільне виробництво 46-річний місцевий житель.

Підпільний цех, у якому нелегально працювало 8 осіб, був розташований у лісосмузі біля автодороги.

Виробництво палива здійснювались за допомогою кустарного обладнання, потужність якого дозволяла виробляти 500 тонн палива на місяць.

Прокуратурою міста Кривий Ріг за фактом нелегального виробництва порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України.

У ході обшуку в цеху було виявлено та вилучено обладнання, понад 200 тонн готового дизпалива і сировини, декілька автоцистерн. Вартість вилученого майна становить майже 2 млн. грн.