Тимошенко: проти нас риють компромат 24 години на добу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про відсутність корупції в середині її команди.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Служба безпеки України - президентська структура, Генеральна прокуратура – структура Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, там залишилась вся його команда. Якщо є хоч один чиновник, який в нашій команді займається корупцією, робить щось не те, у них відкриті всі можливості сьогодні порушити кримінальну справу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр пожартувала, що зараз її частіше критикують за одяг та підбори.

«Просто подивіться – плаття не те вдягнула, щось не подобається, підбори не такі, там не так САРКОЗІ поцілунок вийшов. Почитайте газети – це жах просто», - додала вона.

«Проти нас риють компромат 24 години на добу. Ви бачили, щоб десь сказали, що у ТИМОШЕНКО корупція, у її чиновників, порушені кримінальні справи?.. Генеральна прокуратура сьогодні належить опозиції. Якщо було б за що мене прихватити, так як вони працюють, уже б давно розіп’яли і показали. А поки ще тільки плаття не подобаються. Що поробиш, у кожного свій смак», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.