Держмито за видачу свідоцтва про право на спадщину зміниться
07:33, 31 березня 2009Суспільство
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Президент підписав закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення зміни до статті 3 декрету Кабінету міністрів України “Про державне мито” щодо державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Закон набуває чинності з 1 січня 2010 року.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 3 декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито».
Законом скасовуються раніше встановлені відсоткові ставки держмита за видачу свідоцтва про право на спадщину і встановлено сплату на рівні 2-х неоподатковуваних мінімумів громадян.
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