Кіпр хоче видати Росії українця, якого розшукує Інтерпол

Кіпр готується видати Росії українця, якого російське відділення Інтерполу розшукує за звинуваченням у шахрайстві.

Про це повідомив РІА «Новости» представник кіпрської поліції.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що затриманого звинувачують у привласненні 24 млн. євро, проте представник поліції не зміг підтвердити цю інформацію, зазначає інформагенція.

"У неділю в аеропорту Ларнаки було заарештовано прибулого з Парижа громадянина України, у якого є також паспорт США. Під час паспортного контролю з`ясувалося, що ця людина розшукується російським відділенням Інтерполу", - сказав співрозмовник агентства.

"Зараз обставин, які перешкоджають видачі підозрюваного Росії, немає. Сама процедура має відбутися 27 квітня", - додав представник поліції. Він зазначив, що не може назвати імені затриманого.

За словами представника поліції, підозрюваного обвинувачують за п`ятьма статтями Кримінального кодексу РФ, зокрема в розкраданні, зокрема у складі злочинної групи, привласненні коштів за підробленими документами, шахрайстві, перешкоджанні правосуддю. "Всі злочинні епізоди, за якими обвинувачують затриманого, відбулися в 2005-2008 роках", - уточнив представник кіпрської поліції. Він сказав, що суд ухвалив залишити затриманого під вартою до рішення про його екстрадицію.