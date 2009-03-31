ВР збільшила ставки акцизного збору на тютюнові вироби

УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосував 241 народний депутат з 446 зареєстрованих в сесійній залі.

Ставку акцизного збору передбачається брати не у процентах з обороту до реалізації товару, як зараз, а у процентах до максимальної роздрібної ціни.

Розмір мінімального податкового зобов`язання найбільш масового виду тютюнових виробів, сигарет з фільтром, збільшується з 47 до 100 гривень на 1000 сигарет, або на 1,06 гривні на пачку з 20 сигарет. Ставки акцизу на всі інші види тютюнових виробів зростатиме приблизно тими ж темпами, що і на сигарети з фільтром, щоб не допустити переходу споживачів на інші вироби через їх відносне подешевшання.