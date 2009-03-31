Москва через ПІБ увіллє в економіку України півмільярда доларів

"Промінвестбанк" в найближчі 2-3 місяці, за участю російського "Внешэкономбанка", планує видати кредитів реальному сектору економіки України на 0,5 млрд. дол. (в еквіваленті).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління "Промінвестбанку" Вячеслав ЮТКІН сьогодні журналістам.

«В даний час ми зібрали заявок на 0,3 млрд. дол. Я думаю, тут буде два шляхи: або синдиковані позики разом з акціонерами, або видача власних позик на суму трохи більше 100 млн. доларів в одні руки, те, що нам дозволяє регулятивний капітал», - сказав В.ЮТКІН.

За його словами, банк розглядає заявки на кредитування таких підприємств, як "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор" і ще кілька великих підприємств, діяльність яких пов`язана з Росією. Зокрема, планується видавати кредити, в основному, тим підприємствам, близько 50% експорту яких йде на Росію і водночас велика кількість комплектуючих купується в Росії.

При кредитуванні планується застосовувати документарні схеми розрахунків, таких як система акредитивів, гарантій, експортних контрактів, гарантованих "Внешэкономбанком".

Банкір зазначив, що в цих операціях активно будуть задіяні рубль і гривня, і в більшій частині кредитування буде закладено принцип відходу від доларової складової.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АК ПІБ, м. Київ) – акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений в серпні 1992 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 27,490 млрд. грн., зобов`язання – 24,227 млрд. грн., власний капітал – 3,262 млрд. грн., статутний капітал – 2,002 млрд. грн.

ЗАТ "Промінвестбанк" за підсумками 2008 року скоротило чистий прибуток на 58%, порівняно з 2007 роком, до 99,303 млн. грн.

Станом на 5 березня 2009 року до складу акціонерів банку входили: російський "Внешэкономбанк" володів 75% + 3 акції, Slav AG (як бенефіціарний власник) - 14,8%, родина МАТВІЄНКІВ – 5,2%, решта акціонерів – 5%.