Київське метро вже 2 тижні займається «підпільною благодійністю»

З 1 квітня ц.р. школярі Києва при наявності учнівського білету зможуть користуватися послугами метрополітену безкоштовно. Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби КП “Київський метрополітен” Надія ШУМАК.

“У нас введено безкоштовний проїзд школярів”, - повідомила вона.

Як з’ясувалося під час розмови з керівником прес-служби, підземка возить школярів безкоштовно з середини поточного місяця (березня).

Н.ШУМАК зазначила, що метрополітен в даному випадку керується відповідним рішенням Київради: “На сьогоднішній день ми керуємось рішенням Київради про безкоштовний проїзд в метро школярів Києва”.

За її словами, поки мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще не видав відповідного розпорядження про безоплатний проїзд школярів міста, немає також письмового розпорядження керівника “Київського метрополітену” Петра МІРОШНИКОВА.

“Розпорядження Київського міського голови немає. Я знаю, що воно готується. Але була команда – і возимо тепер безплатно школярів”, - сказала вона.

На запитання, на який час запроваджено новий прохід школярів у метро, Н.ШУМАК сказала, що поки не може нічого про це сказати.

Щодо проїзду студентів Києва, то для них все залишається як і раніше, – вони купують проїзні студентські квитки через свої профспілки, зазначила Н.ШУМАК.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року 114 зі 120-ти депутатів Київської міської ради підтримали введення безкоштовного проїзду у Києві для дітей шкільного віку усіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування (крім таксі та маршруток).

29 січня фракція БЮТ у Київраді повідомила, що Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав це рішення Київради.

3 лютого муніципальна газета “Хрещатик” опублікувала рішення Київради про безкоштовний проїзд дітей шкільного віку у міському пасажирському транспорті.

Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав пресі, що має намір в лютому підписати відповідне розпорядження про безоплатний проїзд школярів.