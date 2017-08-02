Шварценеггер і Сталлоне виконали гавайський танець на вечірці на честь дня народження (відео)
16:07, 02 серпня 2017Суспільство
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Днями акторові і колишньому губернатору Каліфорнії виповнилося 70 років.
Відео актор супроводив підписом / скріншот
Арнольд Шварценеггер і Сільвестр Сталлоне станцювали гавайський танець на вечірці на честь дня народження.
Відео виконання гавайського танцю Арнольд Шварценеггер виклав у свій Instagram. Днями акторові і колишньому губернатору Каліфорнії виповнилося 70 років.
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Відео актор супроводив підписом, в якому подякував за вітання і відзначив необхідність постійного самовдосконалення.
Раніше Сільвестр Сталлоне, опублікував фрагмент вітальної промови, де він назвав Арнольда Шварценеггера "фантастичним ворогом" і "хорошим другом".
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