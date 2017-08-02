Шварценеггер і Сталлоне виконали гавайський танець на вечірці на честь дня народження (відео)

Арнольд Шварценеггер і Сільвестр Сталлоне станцювали гавайський танець на вечірці на честь дня народження.

Відео виконання гавайського танцю Арнольд Шварценеггер виклав у свій Instagram. Днями акторові і колишньому губернатору Каліфорнії виповнилося 70 років.

Читайте такожМакрон і Шварценеггер об'єдналися проти Трампа

Відео актор супроводив підписом, в якому подякував за вітання і відзначив необхідність постійного самовдосконалення.

Раніше Сільвестр Сталлоне, опублікував фрагмент вітальної промови, де він назвав Арнольда Шварценеггера "фантастичним ворогом" і "хорошим другом".