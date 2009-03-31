Без електрики може лишитися Новоград-Волинська бригада швидкого реагування

Через борги Міністерства оборони під загрозою відключення від енергопостачання опинився штаб 30-ї Новоград-Волинської механізованої бригади, яка входить до складу сил швидкого реагування Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомив комерційний директор Житомирського обленерго Сергій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

За його словами, борг Міноборони за спожиту електроенергію у Новоград-Волинському гарнізоні Житомирської області сягає до 500 тис. грн.

“Якщо питання з оплатою не вирішиться найближчим часом – ми будемо відключати військових від енергопостачання. Ми вимушені це зробити, адже умови тут диктує ринок. В іншому випадку будуть обмежені інші споживачі, які вчасно розраховуються. Ми здійснюємо стовідсоткову передоплату за електричну енергію, а кредити на це зараз взяти неможливо”, - пояснив ситуацію С.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

Він також додав, що Житомиробленерго очікує від Міноборони конкретних рішень, зобов’язань щодо вирішення питання із оплатою боргу.

Слід зазначити, що 30-та окрема Новоград-Волинська механізована бригада відіграє важливу роль у системі забезпечення обороноздатності держави та є єдиною у Сухопутних військах, яка на сто відсотків комплектується військовослужбовцями контрактної служби.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Міністерство оборони повідомило про факти відключення від енергопостачання восьми стратегічних для забезпечення оборони держави військових об’єктів.

30 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Генпрокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ та міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ вжити необхідних заходів для відновлення поставки електроенергії на військові об`єкти.

«Якби в сусідніх країнах відключили ці об’єкти від електроенергії, то тих, хто це зробив давно би посадили на електричні стільці», - висловив своє ставлення до дій енергопостачальних компаній Ю.ЄХАНУРОВ.