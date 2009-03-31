Верховна Рада зняла контроль за сплатою пенсійного збору

Верховна Рада України ухвалила закон щодо втрати чинності Закону України "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 337 народних депутатів з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці до закону вказується, що в раніше ухваленому законі норми щодо здійснення органами Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності планових та позапланових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності передбачені відповідно Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" втратили свою актуальність.

Зокрема, пунктом другим частини першої статті 64 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачається, що органи Пенсійного фонду мають право не частіше одного разу на календарний рік проводити планові, а також, у випадках, передбачених законодавством, - позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах і організаціях та у фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у тому числі письмові) з питань що виникають під час таких перевірок.

Відповідно до пункту третього частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.