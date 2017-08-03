"С*чка Менсона не дає спокою": ЗМІ намагаються знайти істину слів короля епатажу на концерті в Києві

18:30, 03 серпня 2017
Суспільство
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Увечері 2 серпня, вперше за п'ять років, у Києві виступив Мерилін Менсон. Перед тим, як виконати пісню «This is the New Shit», він крикнув зі сцени фразу, яка не дає тепер спокою багатьом.

соцмережі

Американський рокер Мерилін Менсон виступив 2 серпня з концертом у Києві. Там він зробив заяву зі згадкою Києва, Москви і слова «сучки», яке на наступний день підхопили російські та українські ЗМІ.

Багато з них припустили, що Менсон образив Росію. «Медуза» спробувала розібратися, що насправді сталося.

Увечері 2 серпня, вперше за п'ять років, у Києві виступив Мерилін Менсон. Перед тим, як виконати пісню «This is the New Shit», він крикнув зі сцени: «Kiev! Now I don't want to be political, but you just made Moscow sound like your bitch». Кореспондент української «Комсомольської правди», яка була присутня на концерті, вирішила, що музикант говорив про себе: «Я намагаюся триматися подалі від політики, але ж ми суки! Приїхали до вас прямо з Москви!»

У свою чергу, "Обозреватель" пише, що в "КП" делікатно перекрутили цитату співака".

"Насправді ж рокер вирішив потролити Москву, назвавши її "су*кою України". Про це свідчить відео вищезгаданого епізоду, яке з'явилося на каналі блогера Артема Шпакова в YouTube", - пише видання.

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Тему підхопили російські ЗМІ. Вони орієнтувалися на відео, де чутні слова Менсона, і перевели також: «Не хочу бути політизованим, але ви змусили Москву верещати як сучку!»

З росЗМІ тільки «Московський комсомолець» припустив, що Менсон мав на увазі не російсько-українські відносини, а активність фанатів на концерті.

"Судячи з усього, саме так і було", пише автор матеріалу "Медузи". - Музикант виступав у Москві всього за два дні до цього — 31 липня, — а його слова в цензурному перекладі будуть звучати так: «Київ!» (Гучні крики фанатів). «Не хочу лізти в політику, але Москва порівнянні з вами — щенята».

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