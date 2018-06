"С*чка Менсона не дає спокою": ЗМІ намагаються знайти істину слів короля епатажу на концерті в Києві

Увечері 2 серпня, вперше за п'ять років, у Києві виступив Мерилін Менсон. Перед тим, як виконати пісню «This is the New Shit», він крикнув зі сцени: «Kiev! Now I don't want to be political, but you just made Moscow sound like your bitch». Кореспондент української «Комсомольської правди», яка була присутня на концерті, вирішила, що музикант говорив про себе: «Я намагаюся триматися подалі від політики, але ж ми суки! Приїхали до вас прямо з Москви!»

У свою чергу, "Обозреватель" пише, що в "КП" делікатно перекрутили цитату співака".

"Насправді ж рокер вирішив потролити Москву, назвавши її "су*кою України". Про це свідчить відео вищезгаданого епізоду, яке з'явилося на каналі блогера Артема Шпакова в YouTube", - пише видання.

Тему підхопили російські ЗМІ. Вони орієнтувалися на відео, де чутні слова Менсона, і перевели також: «Не хочу бути політизованим, але ви змусили Москву верещати як сучку!»

З росЗМІ тільки «Московський комсомолець» припустив, що Менсон мав на увазі не російсько-українські відносини, а активність фанатів на концерті.

"Судячи з усього, саме так і було", пише автор матеріалу "Медузи". - Музикант виступав у Москві всього за два дні до цього — 31 липня, — а його слова в цензурному перекладі будуть звучати так: «Київ!» (Гучні крики фанатів). «Не хочу лізти в політику, але Москва порівнянні з вами — щенята».