Project Warlock 2 нарешті дісталася до повноцінного релізу, покинувши ранній доступ через чотири роки після анонсу. Перша частина вийшла у 2018 році й одразу посіла своє місце серед бумер-шутерів, натхненних класикою на кшталт Doom і Blood. Сиквел був презентований 2021 року на PC Gaming Show, але відтоді практично зник із радарів.

Розробка, як виявилося, йшла непросто. Buckshot Software визнає, що проєкт виявився амбітнішим, ніж вони розраховували. Замість повторення успішної формули оригіналу, Warlock 2 став масштабною грою з трьома окремими кампаніями і трьома різними головними героями.

Гравцям доступно 36 рівнів, 54 види зброї, прокачування, заклинання, понад 50 типів ворогів і режим realmshift, який дає змогу проходити будь-яку главу за будь-якого персонажа.

Розробники також запустили спільноті невеликий челендж: запропонувати власні поради щодо гри. Найкращі з них з'являться на завантажувальних екранах із зазначенням авторів, тож у активних гравців є шанс потрапити всередину самої гри.

Також на честь релізу розробники запустили знижку в 50%. Зараз Project Warlock 2 можна купити всього за 124 гривні.

