Чи довго протримається Лобода на шпагаті: в Одесі оцінили можливість зриву концерту співачки

Юридичних підстав для заборони концерту в Одесі одіозною співачки Світлани Лободи немає, але в цьому випадку слід розглядати моральний аспект питання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

"А може заглушити величезний сум понівеченої війною України музика тих, хто потурає нею нашу країну, посилаючи вбивць? А може, музика стає убивцею?" - підкреслив він.

Глава регіону зазначив, що деякі артисти люблять повторювати, що вони поза політикою і просто заробляють гроші.

"Так, вони можуть бути поза політикою і можуть заробляти гроші. Вони можуть продавати свій талант, але вони не повинні продавати свою ані честь, ані свою Батьківщину. Це ж дуже просто усвідомити, якщо твоя Батьківщина у вогні, що ти не можеш кокетувати і створювати гарний настрій тим, хто цей вогонь запалив і підтримує, мріючи випалити твою країну вщент. Це не вимірюється грошима. Це рівно те, наскільки ти людина", - пише Степанов.

"Анастасія Приходько і Ані Лорак, Лобода і Андрій Макаревич. Начебто всі артисти, а загального нічого. Відмінність в наявності честі і почуття власної гідності. Анастасія Приходько в 2009 -му, виступаючи на "Євробаченні" за Росію, отримує нагороди. Слава, популярність і гастролі в Росії. Але після початку російської агресії вона відмовляється від усього, що пов'язувало його з цією країною. Вона навіть не допускала можливості для себе зробити вибір між грошима і Україною", - додав глава Одеської ОДА.

Він порівняв ситуацію Приходько з Ані Лорак.

"Ані Лорак теж українка, весь творчий шлях якої був пов'язаний з Україною. Однак це не завадило їй без докорів совісті вітати російських солдатів 23 лютого. Солдатів, які приїжджають нас убивати! Вона вибрала гроші і безчестя без найменшої тіні сумніву", - констатував Степанов.

Голова облдержадміністрації нагадав, що Лобода не раз виступала в Кремлі, давала концерти на Першому каналі Росії, відвідувала премії "РуТВ", співала на весіллях і на вечірках російських олігархів.

"Гроші виявилися понад Україною. І все виправдання про те, що я просто так заробляю, а Україну я люблю - абсолютно безглузді. Саме тому я думаю, що Україну Лобода не те, щоб не любить, їй на Україну абсолютно наплювати. Я завжди виступав і виступаю за диктатуру Закону і верховенство права. Немає жодної юридичної підстави забороняти концерт Лободи в Одесі. Є тільки моральна позиція. Позиція по відношенню до України, тим, хто на війні і тим, хто в полоні, хто вже не живе з нами, до їх дітей, дружин, чоловікам і батькам", - підкреслив він.

"І я знаю точно, що в Україні є гідні артисти. Їх багато. Виступи яких прикрасили б свято до Дня нашого міста. Нехай наше місто буде символом національного згуртування. Одеса – перлина! Звертаюсь до організаторів концерту - давайте підтримаємо прекрасний статус нашого міста!" - резюмував Степанов.

Як повідомляє КП, продаж квитків на концерт Лободи, який повинен відбутися 3 вересня, призупинили.

Ім'я співачки подіяло на "патріотичні організації", як червона ганчірка на бика. Першим питання про зрив традиційно підняв екс-лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко – саме за його ініціативою було зірвано попередній виступ LOBODA, а концерт Ірини Білик супроводжувався величезним скандалом і бійкою.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Стерненко оголосив у себе в Fаcebook протест проти чергового виступу Світлани Лободи. Свою неприязнь до артистці він неодноразово пояснював тим, що вона часто виступає в Росії, в тому числі в окупованому Криму.

А у соцмережах вже розгорілися справжні війни між прихильниками Світлани Лободи і тими, хто проти її концерту.