Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, які ліміти на зняття готівки встановлені по картах проблемних банків і де з них можна зняти кошти.

«Надра»

На сайті банку з`явився список банкоматів, які завантажені готівкою. Інформація оновлюється щодня з понеділка по п`ятницю. Так, виходячи з цього списку, вчора у Києві працювали тільки два банкомати «Надра» — по вул. Кудрі, 32, і вул.Машинобудівній, 50. Клієнтам фінустанови з міста Харкова пощастило більше — там завантажили грошима 36 банкоматів, в Дніпропетровську — 19, в Запоріжжі — 15, в Донецьку і Миколаєві — по 12, в Рівному і Черкасах — по 10.

Із зарплатних, пенсійних і соціальних карт в банкоматах і касах банку можна зняти не більше тисячі гривень на добу, з карток, на які перераховуються відсотки за депозитами, — до 100 гривень. У банкоматах інших фінустанов за картками банку «Надра» можна одержати не більше 50 гривень на добу.

За кордоном для власників зарплатних і пенсійних карт банку «Надра» встановлений ліміт у 850 гривень на добу. Подзвонивши в контактний центр, цей ліміт можна збільшити до 2500 гривень. Власники депозитних карт мають можливість знімати в день за кордоном до 100 євро.

Родовід Банк

Власник карт Visa від Родовід Банку (а їх випущено банком трохи менше двох мільйонів) зняти гроші з банкоматів або ж розрахуватися в магазині не можуть — карти заблоковані.

До оплати і видачі готівки продовжують приймати карти Master Card. Кошти можна зняти тільки в банкоматах банків-партнерів — Укрсиббанку, Укрсоцбанку, банку «Фінанси і Кредит», Ощадбанку, — причому не більше 50 гривень на добу. Ще на 300 гривень можна сплатити товари або послуги.

Трансбанк

Більше двох тижнів платіжні карти Трансбанку не приймаються не лише в банкоматах банків-партнерів, але і в торгових мережах. У банку пояснюють це боргами перед процесинговим центром, який перестав обслуговувати карти.

«Київ»

Тимчасовий адміністратор в кінці минулого тижня розпорядився погасити борги банку на 100 тисяч доларів перед Українським процесинговим центром. Він обслуговує карти банку «Київ». Проте карти і банкомати все ще не працюють. «Передзвонюйте — повинні скоро запрацювати», — порадили у відділі платіжних карт «Києва», проте навіть приблизну дату початку роботи назвати не змогли.

Укрпромбанк

Власники карт банку в Києві можуть зняти гроші тільки з банкоматів, які знаходяться в головному офісі на бул. Л.Українки, 26. Решта банкоматів готівкою не завантажується.

Ліміти за картками залишаються незмінними — 500 гривень за пенсійними і тисяча гривень за депозитними картами. Раніше задзвонивши до відділу платіжних карт можна було збільшити добовий ліміт до 2 тисяч гривень. «Зараз ми ліміти не збільшуємо», — сказав оператор інформаційної лінії Укрпромбанку.

«Національний Кредит»

Кошти за картами можна зняти тільки в «рідних» банкоматах і не більше 300 гривень на добу. У торгових мережах карти «Національного Кредиту» не приймають. Гроші також можна зняти через POS-термінали, які знаходяться у відділеннях і філіалах банку.

«БІГ Енергія»

Картки цієї установи обслуговуються тільки в головному офісі банку по вул. Комінтерну, 15. Гроші зняти в банкоматах «БІГ Енергії» або інших банків неможливо, розрахуватися в торгових мережах також не вийде. Ліміти щодо зняття готівки з картки через касу встановлені у розмірі 100 гривень на день.

Західінкомбанк

«Банкомати не працюють», — повідомили в київському філіалі банку по вул. В. Васильківська, 57/3. Не вийде зняти гроші в банкоматах інших банків або розрахуватися в торгових мережах. Кошти можна одержати тільки у відділенні і не більше 100 гривень на день.

Банк «Причорномор`я», Одеса-Банк і БРР пластикових карт не випускали.