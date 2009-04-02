Прогноз погоди на завтра

3 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі морів та на Закарпатті до 5° тепла, вдень 8-13° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 14-19° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі по області від 4° морозу до 1° тепла, вдень 8-13° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2°морозу, вдень 11-13° тепла.