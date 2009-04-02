У центрі Києва чоловік, погрожуючи спалити себе, вимагає відставки Луценка

Невідомий чоловік забарикадувався в одному з будинків на Печерську в Києві і погрожує самоспаленням.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам чоловік повідомив, що він є фермером і мешкає у Миколаївській області.

За словами чоловіка, який назвав себе Сергієм, він не задоволений ситуацією, яка склалася в країні, і вимагає звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА. Також він вимагає, щоб ці посадові особи були покарані відповідно до закону.

На виконання цих вимог чоловік відвів три доби. За його словами, якщо протягом цього терміну висунуті ним вимоги задоволені не будуть, він підпалить себе.

Відповідаючи на питання журналістів по телефону, чоловік зазначив, що у нього є сірники та запальничка. Також, за словами чоловіка, він має із собою газовий балон.

Чоловік забарикадувався на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою Московська, 3.

На даний момент біля місця події перебувають декілька машин «швидкої допомоги», також велика кількість співробітників міліції, зокрема, бійці спецпідрозділу «Беркут». Також на місці події присутні співробітники СБУ на чолі з першим заступником голови СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2006 року у Києві, біля приміщення Генеральної прокуратури України, невідомий чоловік, погрожуючи гранатою, висував низку вимог, зокрема зустрічі з міністром внутрішніх справ України. Співробітникам правоохоронних органів вдалося мирним шляхом врегулювати цей інцидент. Виявилося, що це фермер Сергій АРХИПОВ з Миколаївської області, який у 2005 році намагався спалити себе під стінами парламенту.

За даними правоохоронних органів, 18 жовтня близько 9.30 С.АРХИПОВ зателефонував 01 і повідомив, що йому потрібна зустріч з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ по питанню неправомірних дій співробітників міліції в Миколаївській області щодо його земельної власності.

О 10.00 він вже зателефонував 02 і повідомив, що залишив зелений пакет з вибухівкою на Київському залізничному вокзалі біля однієї з кас. Правоохоронцями це було перевірено, пакета знайдено не було.

Після цих дій С.АРХИПОВ поїхав на вул. Різницьку, на якій розташована будівля Генпрокуратури, де тримав у руці предмет, схожий на гранату, а також при собі, як виявилося, крім цього, мав якусь хімічну суміш.