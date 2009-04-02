Держказначейство оприлюднило дані про бюджет за квартал

Надходження до Державного бюджету України (за оперативними даними) в січні-березні ц.р. становили 43,8 млрд. грн. або 101,3% від планового показника за цей період.

Як говориться в оприлюдненому у четвер повідомленні Державного казначейства України, дані наведено «без урахування власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду Державного бюджету».

Згідно з наданою інформацією, в березні ц.р. надходження до Держбюджету становили 17,411 млрд. грн. або 102,2% від планового показника.

За даними Держказначейства, в березні ц.р. надходження до загального фонду Держбюджету становили 12,885 млрд. грн. або 101,7% до щомісячного розпису доходів загального фонду Держбюджету (6 березня заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК заявляв, що на той період бюджетним розписом на березень доходи загального фонду Держбюджету були заплановані на рівні 13,5 млрд. грн. - УНІАН).

До спецфонду Держбюджету в березні цього року мобілізовано 4,526 млрд. грн. Про співвідношення до планового показника не повідомляється.

За даними Держказначейства, Державна податкова адміністрація України в березні ц.р. забезпечила надходження на рівні 4,992 млрд. грн. або 101,9% від планового показника.

Від Державної митної служби України до загального фонду Держбюджету в березні ц.р надійшло 6,957 млрд. грн. або 100,3% від плану на березень.

Як повідомлялося, за березень 2009 р. обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у структурі портфеля активів Національного банку України збільшився на 7 млрд. грн. – до 18,3 млрд. грн. На думку аналітиків компанії Аstrum Investment Management, збільшення частки ОВДП у структурі портфеля активів НБУ може свідчити про те, що істотний розрив між витратною і дохідною частинами Державного бюджету в березні було профінансовано за рахунок емісії гривні.

За даними Рахункової палати України, в січні-лютому ц.р. доходи загального фонду Державного бюджету становили 21,6 млрд. гривень або 95% від планового показника, витрати – 23,6 млрд. гривень або 92,2% від плану.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», обнародуваний в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлено на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник було заплановано на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.