Агенція регіонального розвитку Житомирської області офіційно зареєстрована як юридична особа – ОДА
Агенція регіонального розвитку Житомирської області, яка займатиметься залученням інвестицій та розвитком економіки області, вже офіційно зареєстрована як юридична особа.
Агенція регіонального розвитку Житомирської області, яка займатиметься залученням інвестицій та розвитком економіки області, вже офіційно зареєстрована як юридична особа.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора агенції, хедхантера з залучення інвестицій Артема Сачука.
«Агенція вже офіційно зареєстрована у юстиції як юридична особа. Відтепер маємо посилено працювати над виконанням завдання голови ОДА щодо залучення інвестицій та розвитку економіки області», – зазначив Сачук.
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У Єдиному державному реєстрі зазначається, що вказана агенція може займатися такими видами діяльності: надання комбінованих офісних адміністративних послуг; організація конгресів і торговельних виставок; регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, тощо.
З повним переліком питань, якими займатиметься Агенція регіонального розвитку Житомирської області, можна ознайомитися на сайті Житомирської ОДА.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Артем Сачук став переможцем конкурсу на посаду хедхантера.