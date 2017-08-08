Агенція регіонального розвитку Житомирської області офіційно зареєстрована як юридична особа – ОДА

Агенція регіонального розвитку Житомирської області, яка займатиметься залученням інвестицій та розвитком економіки області, вже офіційно зареєстрована як юридична особа.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора агенції, хедхантера з залучення інвестицій Артема Сачука.

«Агенція вже офіційно зареєстрована у юстиції як юридична особа. Відтепер маємо посилено працювати над виконанням завдання голови ОДА щодо залучення інвестицій та розвитку економіки області», – зазначив Сачук.

Читайте такожУ Житомирі вручили державні відзнаки жителям області - учаснику АТО, лікарю, інженеру, аграрію та працівнику сфери послуг (фото)

У Єдиному державному реєстрі зазначається, що вказана агенція може займатися такими видами діяльності: надання комбінованих офісних адміністративних послуг; організація конгресів і торговельних виставок; регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, тощо.

З повним переліком питань, якими займатиметься Агенція регіонального розвитку Житомирської області, можна ознайомитися на сайті Житомирської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Артем Сачук став переможцем конкурсу на посаду хедхантера.